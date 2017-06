Actualidade

Um morto, um ferido grave e outro ligeiro é o resultado de um acidente ocorrido ao início da tarde de hoje no Itinerário Complementar 12, em Carregal do Sal, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, a colisão entre duas viaturas ligeiras registou-se cerca das 12:15, junto ao nó de Oliveirinha, em Oliveira do Conde, no sentido Guarda/Coimbra.

As três vítimas ficaram encarceradas, tendo o acidente obrigado ao corte daquela via, acrescentou.