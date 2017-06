Actualidade

O Governo Regional da Madeira vai investir 1,6 milhões de euros para melhorar as condições de habitabilidade de 12 postos florestais e de seis torres de vigilância pertencentes ao corpo da Polícia Florestal (PF).

"É uma obra que vai demorar seis meses e com um custo de 1,6 milhões de euros", anunciou a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, durante uma visita a uma destas casas, situada no Poiso, nas serras altas do concelho de Santa Cruz.

Em virtude da sua localização, os postos florestais (construídos, maioritariamente, em meados do século passado) e as torres de vigilância (com uma idade média de 25 anos) foram sujeitos, ao longo dos anos, a condições meteorológicas adversas que aceleraram a sua degradação.