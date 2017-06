Hong Kong/20 anos

O Presidente chinês, Xi Jinping, inicia na quinta-feira uma visita a Hong Kong para assinalar os 20 anos da transferência da antiga colónia britânica para a China, estando marcados protestos pró-democracia e independentistas.

Xi viaja acompanhado pela mulher, Peng Liyuan, na primeira visita à ilha enquanto chefe de Estado chinês e por ocasião do vigésimo aniversário do retorno do território à soberania de Pequim, a 01 de julho de 1997, após 150 anos de ocupação britânica.

Para conseguir a devolução do território por Londres, Pequim prometeu que Hong Kong manteria certas liberdades, proibidas no resto do país, como a liberdade de imprensa ou a separação de poderes, sob uma forma que o regime comunista denominou "um país, dois sistemas".