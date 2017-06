Hong Kong/20 anos

Na cidade dos arranha-céus um grupo de jovens exploradores documenta, em fotos e vídeo, o interior de edifícios abandonados, na tentativa de os inscrever na memória coletiva de Hong Kong.

Se a metrópole é frequentemente associada à modernidade e futurismo - no cinema já foi, por exemplo, a Gotham City de "Batman" e cenário de "Ghost in the Shell" - nos vídeos do grupo "HK Urbex" são os redutos mais antigos, e até decadentes, que estão em destaque.

O grupo de oito elementos, que mantém a identidade oculta, já entrou, sem autorização, em mais de 100 edifícios ou estruturas deixadas ao abandono em Hong Kong, desde um centro de detenção para a antiga agência de serviços secretos, a um hospital psiquiátrico, uma antiga mansão, escolas, cinemas, um mosteiro, um antigo matadouro.