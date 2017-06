Actualidade

O mercado do grande consumo recuou 4,5% homólogos em volume e 0,5% em valor até março, com os portugueses a comprarem menos no hipermercado, mas a compensarem este decréscimo com mais consumo fora de casa, revela hoje um estudo.

Segundo as conclusões da 4.ª edição do Marcas+Consumidores da Centromarca - Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, num contexto em que o universo do grande consumo (FMGC - Fast Moving Consuming Goods) continua "a perder dinamismo", o futuro do setor deve passar pela diversificação da oferta (com um maior envolvimento da grande distribuição em campanhas, descontos e marca própria) e pelos novos formatos (como o 'online' e as lojas de proximidade nos grandes centros urbanos).

De acordo com o trabalho, o recuo das compras em cada ida ao hipermercado tem sido sobretudo notório, em volume, nas categorias de alimentação (-6%), alimentação animal (-5,3%), higiene pessoal e beleza (-3,1%) e limpeza caseira (-2,5%), registando as bebidas uma evolução nula.