O Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF) autorizou hoje o pedido de Portugal para voltar a fazer pagamentos antecipados ao Fundo Monetário Internacional (FMI), desta vez no montante de 9,4 mil milhões de euros.

Numa nota enviada à Lusa, o diretor do FEEF, Klaus Regling, dá conta da decisão: "Saúdo a intenção de Portugal de fazer reembolsos antecipados relativos ao empréstimo junto do FMI e estou satisfeito com o facto de o Conselho de Administração do FEEF ter hoje decidido autorizar e apoiar este plano".

Regling refere que esta nova devolução antecipada vai "baixar os custos do serviço da dívida de Portugal, melhorar a sustentabilidade da dívida e enviar um sinal positivo aos mercados quanto às condições de financiamento melhoradas" do país.