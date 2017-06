Pedrógão Grande

O presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos disse hoje à agência Lusa que na próxima semana já vão estar no terreno afetado pelos incêndios equipas das diferentes tutelas a definir apoios em função do levantamento feito.

"Objetivamente, para a próxima semana já haverá equipas de trabalho" para definir apoios, "em função dos levantamentos", afirmou o presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria, Jorge Abreu.

As equipas que vão estar na zona afetada pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande e que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos são de "diferentes tutelas" e irão trabalhar em parceria "com as autarquias", elucidou.