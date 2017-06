Incêndios

A GNR levantou este ano 664 autos de contraordenação relacionados com a prevenção e proteção das florestas contra incêndios, quase o dobro em relação ao mesmo período de 2016, indicam dados da corporação enviadas à agência Lusa.

A Guarda Nacional Republicana adianta que as 664 contraordenações relacionados com incêndios florestais foram levantadas entre 01 de janeiro e 26 de junho, enquanto no mesmo período do ano passado se tinham registado 394 infrações.

No âmbito da prevenção e proteção das florestas contra incêndios, a GNR recebeu este ano 325 denúncias e, no mesmo período de 2016, tinham chegado a esta força de segurança 142.