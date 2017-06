Actualidade

A Fiorentina, da liga italiana de futebol, vai defrontar o Sporting na edição de 2017 do Troféu Cinco Violinos, anunciou hoje o clube português na sua página oficial na internet.

"No próximo dia 29 de julho realiza-se, no Estádio José Alvalade, a sexta edição do Troféu Cinco Violinos. Desta vez, e tal como em 2013, o Sporting Clube de Portugal tem o privilégio de poder contar, nesta festa do Futebol, com a presença da equipa italiana ACF Fiorentina", lê-se na nota dos 'leões'.

O Sporting relembra a "amizade entre os dois clubes", assumindo que este jogo servirá também para homenagear Marco Ficini, adepto do Sporting e da Fiorentina, que foi morto em Lisboa nas vésperas do dérbi com o Benfica.