Incêndios

O primeiro-ministro defendeu hoje um amplo consenso político para uma reforma estrutural que imponha um reordenamento da floresta, tornando-a rentável do ponto de vista económico, e que ao mesmo tempo limite a expansão do eucalipto.

António Costa falava no debate quinzenal parlamentar dedicado sobretudo às causas e consequências do incêndio que deflagrou no passado dia 17 em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, do qual resultaram 64 mortos.

Apesar de questionado pelo porta-voz do PS para as questões dos incêndios, o deputado Jorge Lacão, se algum partido tinha ficado de fora das reuniões de terça-feira em São Bento, numa alusão ao PSD, o primeiro-ministro optou por não responder, evitando assim a partidarização daquele debate parlamentar, cuja primeira parte decorreu num ambiente de elevada serenidade.