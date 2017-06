Actualidade

A Fenprof entregou na terça-feira ao Ministério Público uma queixa contra 56 escolas por violação do acórdão dos serviços mínimos na greve dos professores, a qual será também entregue na quinta-feira à Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC).

A lista detalhada consta do ofício entregue em mão na terça-feira na Procuradoria-Geral da República (PGR), mas a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) diz que as 56 escolas correspondem a um "primeiro levantamento", admitindo que o número possa vir a aumentar, à medida que forem surgindo novas denúncias.

A mesma queixa será entregue na quinta-feira à IGEC, dando cumprimento ao que a Fenprof havia anunciado ainda antes do dia da greve, quando recebeu informações de que havia escolas a convocar mais professores do que os legalmente definidos no acórdão dos serviços mínimos.