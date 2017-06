Actualidade

O líder do movimento estudantil pró-democracia de Hong Kong Joshua Wong foi hoje detido durante um protesto, na véspera da chegada do Presidente chinês, Xi Jinping, indicou a agência noticiosa France Presse (AFP).

Joshua Wong, rosto do movimento pró-democracia de 2014, e cerca de 20 militantes tinham iniciado uma concentração em torno de um monumento simbólico do retorno de Hong Kong à China, na véspera da chegada do Presidente Xi para as cerimónias comemorativas do 20.º aniversário da transferência de soberania da antiga colónia britânica, que ocorreu a 01 de julho de 1997.

O monumento em redor do qual se sentaram os militantes pró-democracia neste protesto representa uma imponente flor de bauhinia, emblema de Hong Kong.