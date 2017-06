Actualidade

O Governo vai avançar com dois regimes concursais para a integração de trabalhadores precários nos quadros da administração pública, um para quem tem pelo menos três anos de serviço e outro para quem tem menos, segundo a Frente Comum.

A informação foi avançada hoje aos jornalistas pela coordenadora da Frente Comum de Sindicatos da Função Pública, Ana Avoila, no final de uma reunião com o Governo sobre o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP), a última antes da aprovação do diploma em Conselho de Ministros que o executivo pretende que aconteça esta quinta-feira.

"O que saiu [desta reunião] foi o compromisso de que hoje ainda havia uma proposta de lei para aprovar amanhã [quinta-feira] em Conselho de Ministros com uma proposta que mantém os três anos [de serviço como critério] para as pessoas poderem concorrer", disse Ana Avoila.