Actualidade

O treinador de futebol Leonardo Jardim foi hoje recebido pelo presidente do Governo regional madeirense, Miguel Albuquerque, que vai homenagear o técnico do Mónaco sábado, no dia da Madeira.

"É uma grande honra receber o nosso conterrâneo Leonardo Jardim, que vai ser homenageado no próximo sábado, com a condecoração honorífica da Região Autónoma da Madeira, como exemplo de excelência que foi, é e continuará a ser", foram as palavras proferidas pelo presidente na Quinta Vigia.

O sucesso do treinador foi visto como uma "promoção direta" da ilha, pelo reconhecimento no território francês.