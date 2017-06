Pedrógão Grande

Os cerca de 150 permacultores da zona afetada pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande já tinham lançado avisos no passado sobre os riscos da monocultura do eucalipto e agora estão dispostos a ser parte da solução.

"Nós nunca conseguimos lutar contra isso [a monocultura do eucalipto]. As pessoas não nos ouviram. Agora, acho que nos vão ouvir", contou à agência Lusa Maria Rodrigues, porta-voz dos permacultores da região, a maioria estrangeiros, a propósitos do incêndio que começou em Pedrógão Grande e que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

Sentada à beira da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, Maria, de 46 anos, segurava um cartaz onde se podia ler "Permacultura pode ajudar, eucalipto não", enquanto o primeiro-ministro, António Costa, entrava para uma reunião com os municípios afetados pelos incêndios que deflagraram no interior da região Centro.