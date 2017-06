Actualidade

O papa Francisco anunciou hoje a nomeação de cinco novos cardeais durante a cerimónia do quarto consistório do atual pontificado que decorreu na Basílica de S.Pedro, no Vaticano.

Os novos cardeais são Jean Zerbo, arcebispo de Bamaco ( Mali), Juan José Omella, arcebispo de Barcelona (Espanha), Anders Arborelius, bispo de Estocolmo ( Suécia), Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, vigário apostólico de Paksé (Laos) e Gregório Rosa Chávez, bispo auxiliar da Diocese de San Salvador, El Salvador.

Gregório Rosa Chávez foi ajudante do arcebispo de Salvador, Oscar Romero, assassinado quando celebrava uma missa na capital do país.