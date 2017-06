Pedrógão Grande

A Quercus disse hoje que está preocupada com as consequências que o incêndio de Pedrógão Grande pode ter na poluição das linhas de água que vão para o rio Zêzere e, consequentemente, para as barragens.

"A chuva, se for pouca, não é dramático. Se houver muita chuva, criam-se compostos que degradam a água na albufeira. O problema agora depende se vai chover muito ou não", explicou Domingos Patacho, da Quercus, à agência Lusa.

O ambientalista defendeu que as entidades competentes, sobretudo o Ministério do Ambiente e a entidade gestora de Castelo do Bode que abastece de água quase três milhões de pessoas, devem efetuar um controle e monitorização mais rigorosa a montante da albufeira, por forma a saber se há ou não impactos na qualidade da água.