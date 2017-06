Actualidade

O Supremo Tribunal de Justiça produziu duas decisões favoráveis ao Santander Totta relativas a dois contratos 'swap' com as empresas portuguesas Ropre e Inovacil, anunciou hoje o banco.

No que respeita à Ropre - Têxteis e Confeções, com sede na Covilhã, o Supremo Tribunal de Justiça julgou o recurso de revista excecional interposto pelo Banco Santander Totta integralmente procedente, segundo o comunicado do banco.

"E, em consequência, revogou a decisão do Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que havia resolvido - com fundamento na alteração anormal das circunstâncias - o contrato de 'swap' celebrado entre o Banco Santander Totta e a Ropre com efeitos a partir" de 18 de março de 2011", lê-se no comunicado.