O professor jubilado da Universidade de Amesterdão Denis McQuail, um dos maiores nomes das Ciências da Comunicação a nível mundial, morreu no domingo, aos 82 anos, anunciou hoje a Universidade do Minho.

Em comunicado publicado pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, aquela instituição, na qual McQuail recebeu a cátedra Lloyd Braga, em 2004, revelou, "com enorme tristeza", a morte de "um dos mais importantes nomes do campo das Ciências da Comunicação".

"Até ao último momento, a sua mente e o seu espírito estiveram tão despertos como sempre, apesar de se debater com uma série de problemas sérios de saúde e dos efeitos devastadores da perda da nossa mãe, Rosemary, em 2014", pode ler-se na mensagem enviada pelos filhos de McQuail à instituição portuguesa de ensino superior.