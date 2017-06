Inquérito/CGD

O PSD entregou hoje um requerimento para ouvir novamente o antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) António Domingues na comissão de inquérito, apontando "manifestas contradições" entre o seu depoimento e os dos membros do Governo.

De acordo com o requerimento a que a Lusa teve acesso, dirigido ao presidente da segunda comissão de inquérito sobre a Caixa, o social-democrata Aguiar Branco, o pedido de nova audição é justificado "face às manifestas contradições entre os depoimentos do dr. António Domingues e dos membros do Governo" ouvidos na Comissão.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, e o secretário de Estado adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, foram os únicos membros do Governo ouvidos na comissão que tem por objeto apurar a atuação do atual Governo na nomeação, gestão e demissão da anterior administração da CGD.