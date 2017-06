Confederações

Bernardo Silva recuperou de lesão e vai defrontar hoje o Chile, na meias-finais da Taça das Confederações de futebol, em Kazan, num 'onze' de Portugal com cinco alterações em relação ao encontro com a Nova Zelândia.

Bernardo Silva, que se lesionou no duelo com os neozelandeses, treinou com limitações na terça-feira e parecia estar sem condições para atuar na Arena Kazan, mas acabou por recuperar.

Na defesa, José Fonte foi o jogador escolhido pelo selecionador Fernando Santos para render o castigado Pepe e fazer dupla com Bruno Alves no centro. Cédric Soares regressa ao lado direito, enquanto Eliseu será o lateral esquerdo.