Actualidade

O BCP anunciou hoje o aumento do número de membros do Conselho de Administração para 22, com a entrada de três novos administradores em representação da Fosun, aguardando-se a aprovação do BCE e do Banco de Portugal.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP informa que, "por deliberação do Conselho de Administração de 28 de junho de 2017, foram cooptados três novos administradores não executivos, a Sra. Dra. Gu Xiaoxu, o Sr. Dr. Li Cheng e o Sr. Dr. Zhihua Shen, aumentando assim o número de administradores para 22, 14 dos quais não executivos".

O banco acrescenta que, "no âmbito do presente processo de cooptação, se irão agora promover os atos necessários à instrução do processo de pedido de avaliação por parte do BCE [Banco Central Europeu]/BdP [Banco de Portugal]".