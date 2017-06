Confederações

Portugal e o Chile terminaram hoje empatados a zero golos a primeira parte da meia-final da Taça das Confederações de futebol, que se está a disputar em Kazan, na Rússia.

O vencedor do encontro vai disputar o título no domingo com a Alemanha, campeã do mundo, ou o México, vencedor da Gold Cup, competição continental da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF), que se defrontam na quinta-feira.

NFO // NFO