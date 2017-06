Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje que escolheu a embaixadora Ana Martinho para nova assessora para as relações internacionais, em substituição de José Augusto Duarte, que irá assumir um posto diplomático no estrangeiro.

Esta mudança na assessoria diplomática do chefe de Estado foi anunciada através de uma nota colocada no portal da Presidência da República na Internet, sem divulgação da data em que será concretizada.

"No quadro do movimento diplomático a formalizar oportunamente, o atual assessor para as relações internacionais do Presidente da República, senhor embaixador José Augusto Duarte, será nomeado para posto no estrangeiro, sendo, então, substituído pela atual secretária-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, senhora embaixadora Ana Martinho", lê-se na nota.