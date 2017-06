Incêndios

A comissão técnica independente para apurar o sucedido nos incêndios na Região Centro vai ser composta por 12 técnicos especialistas, seis deles indicados pelo presidente da Assembleia da República e outros seis pelo Conselho de Reitores.

De acordo com partes do texto final consensualizado entre PSD, PS, CDS-PP e BE a que a Lusa teve hoje acesso, a comissão terá um mandato de 60 dias, a partir da data de constituição, prorrogáveis por mais 30, até conclusão dos trabalhos.

Os 12 técnicos especialistas deverão ter "reconhecidos méritos nacionais e internacionais" e competências nas áreas da Proteção Civil, prevenção e combate aos incêndios florestais, ciências climáticas, ordenamento florestal e comunicações.