Vila da Ericeira recebe amanhã e sábado, 30 de junho e 1 de julho respetivamente, o 9º Sumol Summer Fest

O espetáculo A História do Hip-Hop Tuga, que reúne em palco pioneiros e a nova geração do rap nacional – Black Company, General D, Sam the Kid, Ace e Presto (dos Mind Da Gap), Dealema, Chullage, Capicua, Dengaz, Bispo e Holly Hood –, é o grande destaque do festival Sumol Summer Fest, evento que decorre amanhã e sábado no Ericeira Camping [parque de campismo], a menos de 500 metros da praia.

A História do Hip-Hop Tuga está marcado para amanhã, dia em que, no palco principal, atuam também o veterano rapper norte-americano Fat Joe, o DJ português Big, o DJ britânico Digital Farm Animals (Nicholas Gale) e, no palco dedicado à música nacional, DJ Dadda, insch e Fugly.

Já para sábado estão agendadas para o palco principal as atuações do jamaicano Sean Paul, do rapper norte-americano Post Malone, dos rappers portugueses Valas e Deejay Telio, do DJ português Slimcutz. Sensi, em formato DJ set, The Zanibar Aliens e The Sunflowers tomam conta do palco dedicado à música nacional.

Os passes para os dois dias de festival e os bilhetes para sábado já estão esgotados – bem como o bilhete conjunto Sumol Summer Fest + MEO Sudoeste.

Sobram os bilhetes para amanhã, ainda disponíveis por €22. Música começa às 17h nos dois dias.