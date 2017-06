Actualidade

O Exército israelita anunciou hoje que atacou posições do regime sírio em represália contra projéteis que atingiram o planalto de Golã, no terceiro incidente do género desde sábado.

Um porta-voz do Exército disse à agência France-Press que um tiro de morteiro tinha atingido a área controlada por Israel.

"As nossas Forças Armadas replicaram e atiraram às posições do exército sírio que dispararam tiros de morteiros", acrescentou.