Actualidade

Os técnicos de diagnóstico iniciaram hoje às 0:00 uma greve "por tempo indeterminado", defendendo que era "inevitável" que a paralisação acontecesse tendo em conta a ausência de "quaisquer garantias de cumprimento dos acordos já assinados".

Segundo um comunicado do Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, divulgado na terça-feira, na reunião que mantiveram com a tutela no dia anterior foram confrontados com uma "grande alteração" ao diploma que institui uma carreira específica para estes profissionais.

O sindicato refere no comunicado que a proposta do Governo prevê "passar as carreiras de três para duas categorias, com todas as implicações ao nível da estrutura hierárquica da carreira, dos concursos e da avaliação do desempenho".