Confederações

Cristiano Ronaldo foi hoje dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa, que está na Rússia a disputar a Taça das Confederações, devido a ter sido novamente pai, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O atleta, apesar do nascimento dos filhos, fez questão de ficar ao serviço da seleção nacional, num gesto que devemos sublinhar e enaltecer. O presidente da FPF e o selecionador nacional entendem que, na impossibilidade de chegar ao objetivo de vencer a Taça das Confederações, devem libertar o atleta para que este possa, finalmente, ir conhecer os seus filhos", lê-se num comunicado do organismo.

A dispensa de Cristiano Ronaldo acontece poucas horas depois de Portugal ter falhado a presença na final da Taça das Confederações, ao perder com o Chile no desempate por grandes penalidades (3-0), após o nulo que registou no tempo regulamentar e no prolongamento, em Kazan.