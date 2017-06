Actualidade

Especialistas consideraram hoje que a violência contra as mulheres timorenses permanece elevada, com sociedade patriarcal que perpetua a desigualdade de género e impede as mulheres de terem acesso a oportunidades de desenvolvimento.

Em muitos casos, os progressos conseguidos limitam-se ao quadro legislativo, com falta de apoio às vítimas ou insuficientes medidas para "mudar mentalidades", afirmaram vários especialistas, no início da 6.ª conferência da Associação de Estudos de Timor-Leste (TLSA, na sigla em inglês), a decorrer na Universidade Nacional Timor Lorosa'e, em Díli.

Nurima Alkatiri, ativista política militante da Fretilin, disse que apesar do processo de luta pela igualdade de género, "que começou em 1974", as mulheres timorenses "continuam a enfrentar muitos obstáculos a nível económico, politico e social".