Actualidade

O cardeal George Pell, que dirige a Secretaria da Economia do Vaticano, vai regressar à Austrália para se defender das acusações de pedofilia que rejeita veementemente, declarou hoje a arquidiocese de Sydney.

A polícia do estado australiano de Victoria anunciou esta manhã que George Pell, de 76 anos, foi indiciado e intimado a comparecer diante do tribunal de primeira instância de Melbourne no próximo dia 18 de julho.

George Pell "afirmou estar ansioso por apresentar-se em tribunal", onde vai "negar vigorosamente todas as alegações", e limpar o seu nome, indicou a arquidiocese de Sydney, num comunicado emitido em nome do cardeal.