Actualidade

O ex-presidente do Peru e a mulher prestaram declarações, na quarta-feira, durante mais de sete horas diante de um procurador que investiga a denúncia de que receberam três milhões de dólares da brasileira Odebrecht.

"Estamos satisfeitos. Creio que serviu para clarificar as coisas", afirmou Ollanta Humala, aos jornalistas, à saída da procuradoria, indicando que ele e a mulher, Nadine Heredia, são "os principais interessados" em ver as alegações esclarecidas.

O antigo chefe de Estado indicou que, durante o interrogatório, a cargo do procurador Germán Juárez, foi inquirido sobre as supostas contribuições que foram reveladas pelo brasileiro Marcelo Odebrecht e pelo seu representante no Peru Jorge Barata.