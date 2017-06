Actualidade

Uma investigação publicada hoje revela que as alterações climáticas podem vir a deixar um quarto da Antártida sem gelo no final do século, um cenário que provocaria drásticas mudanças na biodiversidade do continente.

A zona sem gelo representa atualmente cerca de 1% da superfície do continente, figurando como o lugar onde se concentra quase toda a sua fauna e flora.

Uma investigação realizada pela Divisão Australiana da Antártida (AAD, na sigla em inglês), a primeira a estudar o impacto das alterações climáticas nas zonas sem gelo na Antártida, prevê que estas se expandam e se unam entre si.