Actualidade

Xi Jinping chegou hoje a Hong Kong para a primeira visita como Presidente da China à Região Administrativa Especial, por ocasião das cerimónias do 20.º aniversário da transferência da antiga colónia britânica.

O avião presidencial aterrou pouco depois das 12:00 (05:00 em Lisboa) no aeroporto de Hong Kong, marcando o início de uma visita de três dias que termina no sábado, com a investidura de Carrie Lam, eleita em março, que vai tornar-se na primeira mulher a desempenhar o cargo de chefe do Executivo de Hong Kong.

Um forte dispositivo de segurança foi montado em todo o território, particularmente para evitar qualquer tipo de protesto capaz de "beliscar" a visita de Xi.