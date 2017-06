Incêndios

Sete concelhos do distrito de Faro estão hoje em risco 'Máximo' de incêndio e mais de 30 municípios do Algarve e interior Norte e Centro em risco 'Muito Elevado', segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O Instituto colocou em risco 'Elevado' de incêndio mais de 50 concelhos do interior Norte, Centro e Sul, abrangendo municípios dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Beja e Faro.

Os restantes distritos do país apresentam risco 'Moderado' e 'Reduzido' de incêndio.