O fundo de investimento saudita MEFIC Capital e a gestora inglesa de ativos imobiliários Round Hill Capital vão investir 100 milhões de euros num projeto imobiliário em Paranhos, Porto, que inclui residências para estudantes, apartamentos, hotel, comércio e escritórios.

Segundo adiantaram à agência Lusa os responsáveis do projeto, os trabalhos arrancam no terceiro trimestre deste ano num terreno de 7,8 hectares já adquirido e adjacente ao Campus da Universidade do Porto, em Paranhos, no quarteirão entre as ruas Nova do Tronco, da Telheira e do Amial.

O projeto, cujo desenvolvimento tem a duração prevista de quatro anos e meio, inclui 1.200 acomodações para estudantes e 200 apartamentos residenciais, para além de um hotel, espaços para escritórios, um mercado, um supermercado, estacionamentos e jardim.