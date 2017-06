Actualidade

Um mês depois de tomar posse, o presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), Luís Chaby Vaz, quer ultrapassar "pequenas questões de beligerância" no setor e reforçar o papel de liderança do organismo, disse à agência Lusa.

Ainda a tomar o pulso ao setor, a contactar com os diferentes agentes do cinema e audiovisual, Luís Chaby Vaz traçou duas prioridades para os próximos meses: ter aprovada a alteração da regulamentação da lei do cinema, que tem causado alguma polémica, e definir um plano estratégico alargado pelo menos a oito anos.

Luís Chaby Vaz, com formação em Direito, ocupa agora o lugar deixado vago por Filomena Serras Pereira, que saiu do ICA em maio debaixo de contestação por várias associações do setor, criticada por falta de liderança e por decisões tomadas sobre escolhas de júris dos concursos de apoio financeiro, no âmbito da atuação da Secção Especializada do Cinema e Audiovisual (SECA).