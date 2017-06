Actualidade

O novo presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), Luís Chaby Vaz, afirmou em entrevista à agência Lusa que Portugal ainda não é um "produto cinematográfico competitivo" a nível internacional, porque precisa de mais promoção e regulação.

Um mês depois de tomar posse como novo presidente do conselho diretivo do ICA, Luís Chaby Vaz afirmou que "é preciso arrumar a casa" para que o cinema e audiovisual portugueses se tornem mais "fortes e sólidos" do ponto de vista económico.

O responsável quer, por exemplo, dar mais visibilidade ao recente programa de incentivos fiscais para produtores estrangeiros que queiram filmar em Portugal e torná-lo mais abrangente para as áreas da publicidade e audiovisual.