Actualidade

O arquiteto Nuno Portas, de 83 anos, cujo trabalho marcou a arquitetura e o urbanismo português e internacional, vai ser homenageado pela Ordem dos Arquitetos na segunda-feira, em Lisboa, no âmbito do Dia Nacional do Arquiteto.

A cerimónia, organizada pela Ordem, vai decorrer às 18:30, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e vai contar com o presidente da Ordem, José Manuel Pedreirinho, do arquiteto Jorge Figueira e do ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes.

Num comunicado divulgado pela Ordem dos Arquitetos, o trabalho de Nuno Portas é evocado num texto de Manuel Fernandes de Sá, que sublinha o "saber e curiosidade intelectual" do homenageado.