Pedrógão Grande

A Câmara de Pedrógão Grande decidiu hoje não realizar as festas do concelho, que decorreriam de 22 a 24 de julho, designadamente espetáculos musicais e outros eventos da sua responsabilidade.

"O município encontra-se numa situação de luto pelos acontecimentos recentes", afirma a Câmara Municipal, numa deliberação a que a agência Lusa teve acesso no local da reunião ordinária do executivo, presidido por Valdemar Alves.

Coletivamente, a autarquia confirma assim, em parte, declarações de Valdemar Alves, na semana passada, segundo as quais o município de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, vai assinalar o Dia do Concelho, a 24 de julho, mas sem o programa de espetáculos e mantendo as cerimónias oficiais.