O incêndio que atingiu vários concelhos da região Centro na semana passada queimou cerca de 1.800 hectares de floresta no município de Penela, distrito de Coimbra, disse hoje o presidente da Câmara.

"Atingiu uma mancha florestal muito grande, sensivelmente 1.800 hectares de área ardida. Houve algumas aldeias ameaçadas, mas arderam maioritariamente casas devolutas e barracões agrícolas e anexos. Houve duas casas de habitação afetadas e uma capela, mas os prejuízos foram felizmente apenas materiais", disse à agência Lusa Luís Matias.

O autarca adiantou que as chamas entraram no concelho "de forma muito intensa" na noite de 17 para 18, com "uma frente muito grande", que chegou a ter seis quilómetros de extensão.