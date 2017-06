Confederações

O futebolista Pepe lamentou a derrota sofrida na quarta-feira frente ao Chile, que impediu Portugal de se qualificar para a final da Taça das Confederações, mas assinalou que a seleção nacional já pensa em conquistar o terceiro lugar.

"Mentalidade forte, concentração competitiva e espírito de equipa são os pontos cruciais para conseguir o terceiro lugar", observou o defesa central, citado pela assessoria da Federação Portuguesa de Futebol, destacando também a "humildade, espírito de equipa, união e paixão" da equipa nacional.

Devido a suspensão, Pepe falhou o jogo com o campeão sul-americano (derrota por 3-0 no desempate por grandes penalidades, após 0-0 no fim do prolongamento). Para o jogo de apuramento do terceiro e quarto lugares, será Cristiano Ronaldo o grande ausente, depois de ter sido dispensado.