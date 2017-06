Actualidade

Cerca de 20 mil trabalhadores precários do Estado apresentaram já um requerimento para solicitar a sua integração nos quadros da administração pública, anunciou hoje o Governo.

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, afirmou hoje na conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, que "à data de hoje há cerca de 20 mil requerimentos para serem avaliados pelas comissões bilaterais" no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP).

Os trabalhadores precários da administração pública e do setor empresarial do Estado têm até sexta-feira para apresentarem pedidos de vínculo permanente com o Estado. Em julho é a vez de os dirigentes de serviços proporem os precários a integrar.