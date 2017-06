Actualidade

O presidente da NAV Portugal disse hoje que é "positivo" tudo o que possa contribuir para melhorar a regulamentação dos 'drones', mas alertou que os incidentes com aviões vão continuar se houver quem prefira "estar fora da lei".

Em entrevista à Lusa, Albano Coutinho entende que, apesar do regulamento da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), e o facto de estar em estudo a nível europeu o registo, a certificação e a divisão por categorias dos 'drones', medidas que irão "pôr mais alguma ordem" nesta atividade, o foco deve passar pela consciencialização dos operadores destes aparelhos.

"É preciso salientar, e as pessoas terem consciência de que, mesmo com essas ferramentas, nomeadamente o registo e tudo aquilo que possa ser feito a nível legislativo para regular, se continuar a haver pessoas que preferem estar fora da lei e não cumprir com aquilo que está determinado, os problemas vão continuar a acontecer. E essa é que é realmente a questão, neste momento", defende o presidente da NAV.