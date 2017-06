Incêndios

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, Pedro Machado, apelou hoje ao reforço de reservas por turistas portugueses na região afetada pelos fogos da última semana, revelando que caíram, ao contrário das efetuadas por estrangeiros.

"Curiosamente, as principais tendências para cancelamento de reservas foram dos portugueses. Foram dos nacionais, ao contrário das reservas dos estrangeiros, que tendo sido auscultados caso a caso, não só mantiveram as suas reservas, como nalguns casos até reforçaram o número de reservas", disse Pedro Machado à agência Lusa, a propósito dos incêndios que começaram na região Centro no dia 17 e que provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.

"O que achamos é que os portugueses têm aqui uma oportunidade. Por cada intenção de reserva que queriam cancelar, façam duas, façam três, façam quatro, convidem os amigos, desafiem os amigos também a vir", apelou, em declarações à margem da reunião extraordinária do Conselho Geral de Parceiros das Aldeias do Xisto, que hoje decorreu em Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria, um concelho também afetado pelos incêndios.