Pedrógão Grande

Os moradores da aldeia de xisto de Ferraria de São João, no concelho de Penela, decidiram, em assembleia, avançar com uma zona de proteção da povoação, arrancando eucaliptos e plantando árvores mais resistentes aos fogos.

A moção da assembleia de moradores foi aprovada por unanimidade no domingo e prevê a criação de uma zona de proteção de pelo menos 100 metros à volta da Ferraria de São João, aldeia com cerca de 40 habitantes que já fica no distrito de Coimbra, mas que acabou cercada pelo incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande e que provocou 64 mortos, contou à agência Lusa o presidente da associação de moradores, Pedro Pedrosa.

A zona de proteção terá "no mínimo 100 metros, à volta dos aglomerados", mas os moradores mostram-se "ambiciosos" em alcançarem uma zona de 500 metros na envolvente da aldeia, em que serão replantadas "folhosas, como sobreiros ou carvalhos", podendo também avançar-se com a plantação de "medronheiros ou azevinho", contou.