Actualidade

A economia dos Estados Unidos cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano, face a igual período do ano passado, suportada pela subida das despesas de consumo e pelo aumento das exportações, foi hoje divulgado.

De acordo com o Departamento do Comércio norte-americano, o Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano foi revisto em alta, de 1,2% inicialmente estimados, para 1,4%.

No entanto, trata-se do crescimento homólogo trimestral mais fraco desde os primeiros três meses do ano passado.