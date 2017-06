Actualidade

A denúncia por corrupção passiva contra o Presidente do Brasil, Michel Temer, foi encaminhada hoje pela Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, para a Câmara baixa, órgão responsável por autorizar ou não a abertura do processo.

No último dia 26, o Procurador-Geral da República do Brasil apresentou ao STF uma denúncia formal contra Michel Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures pelo crime de corrupção passiva.

A acusação baseia-se em investigações iniciadas em maio a partir das denúncias dos executivos da JBS, que firmaram um acordo com os investigadores da Operação Lava Jato para denunciar crimes cometidos em nome da empresa em troca de perdão judicial.