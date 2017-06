Actualidade

O Governo aprovou hoje a regulamentação da atualização extraordinária das pensões, que entra em vigor em agosto e vai abranger mais de um milhão e 900 mil pensionistas, representando uma despesa anual prevista de 194 milhões de euros.

"A expectativa que temos é que a despesa anual deste aumento extraordinário, incluindo o regime geral da Segurança Social, as pensões não contributivas e a Caixa Geral de Aposentações será de 194 milhões de euros. O valor para 2017 é de 83 milhões de euros e vai atingir um número de pensionistas que ultrapassa um milhão e 900 mil pensionistas", anunciou hoje o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, no final de Conselho de Ministros.

De acordo com o responsável da tutela, a atualização extraordinária das pensões hoje aprovada em Conselho de Ministros - já estava prevista no Orçamento do Estado para 2017 - será concretizada já em agosto e "poderá ir até 10 euros para as pessoas que viram as suas pensões congeladas durante um período prolongado e até 2015" ou "até seis euros para aquelas pessoas que viram as suas pensões atualizadas em valores baixos durante esse período".