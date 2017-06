Actualidade

O Governo aprovou hoje a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA) até 2023 e o respetivo modelo de intervenção, que aposta na prevenção e pretende evitar a duplicação de respostas.

"Temos uma expectativa muito elevada na sua capacidade de reforçar as políticas públicas nesta área muito importante", afirmou o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros.

O ministro sublinhou que a nova estratégia para 2017-2023 foi aprovada após um "trabalho intenso" com as associações.